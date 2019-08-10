Саудовская Аравия призвала стороны конфликта в Йемене встретиться в королевстве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия обратилась ко всем сторонам конфликта в экономической столице Йемена Адене с призывом провести срочную встречу на территории королевства для урегулирования разногласий. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в МИД королевства.

В министерстве также отметили, что с большой обеспокоенностью следят за развитием событий в Адене.

Представитель коалиции под руководством Саудовской Аравии также призвал стороны к немедленному прекращению огня в Адене, заявив, что в противном случае коалиция применит военную силу против нарушителей.

Ранее отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик" в Адене, где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у здания Центробанка, Судебной палаты и казарм Бадр.

Позже ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В свою очередь правительство Йемена обратилось в четверг к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за его последствия на сепаратистов.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. организация "Братья-мусульмане" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.