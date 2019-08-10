Reuters: сепаратисты в Йемене согласны на прекращение огня

ТАСС, 11 августа. Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) выразили согласие на призыв Саудовской Аравии к немедленному прекращению огня в йеменской экономической столице Адене. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

"Пресс-секретарь Южного переходного совета (ЮПС) подтвердил приверженность прекращению огня, к которому призвало руководство коалиции под руководством Саудовской Аравии", - цитирует агентство заявление ЮПС.

Столкновения в Адене начались в четверг. Отряды сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик", где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у здания Центробанка, Судебной палаты и казарм Бадр.

Позже ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В свою очередь правительство Йемена обратилось в четверг к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за его последствия на сепаратистов.