СМИ: сепаратисты в Йемене начали отступление со своих позиций в Адене

ТАСС, 11 августа. Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) начали отступление с контролируемых ими позиций в экономической столице Йемена Адене. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, в коалиции под руководством Саудовской Аравии приветствовали этот шаг ЮПС и отметили, что намерены внимательно следить за отводом войск.

В ночь на воскресенье коалиция под руководством Саудовской Аравии призвала стороны конфликта в Адене к немедленному прекращению огня, пригрозив в противном случае применить военную силу. Пресс-секретарь ЮПС заявил о согласии на прекращение огня.

Столкновения в Адене начались в четверг. Отряды сепаратистского ЮПС попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик", где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у здания Центробанка, Судебной палаты и казарм Бадр.

Позже ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В свою очередь правительство Йемена обратилось в четверг к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за его последствия на сепаратистов.