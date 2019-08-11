СМИ: лидер йеменских сепаратистов согласился на примирительную встречу в Эр-Рияде

ТАСС, 11 августа. Лидер сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) Айдарес аз-Зубейди принял предложение Саудовской Аравии провести примирительную встречу йеменских политиков в Эр-Рияде. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление, распространенное руководством ЮПС.

В субботу вооруженные отряды южан установили полный контроль над экономической столицей Йемена Аденом. Затем последовал ультиматум командования коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, с требованием прекратить огонь с 01:00 мск воскресенья. В противном случае коалиция пригрозила применить военную силу.

По информации телеканала, ЮПС принял условия перемирия после того, как саудовская авиация нанесла удары по ряду ключевых позиций сепаратистов в Адене. Аз-Зубейди в своем заявлении согласился прекратить огонь и вывести формирования ЮПС с территории президентского дворца Эль-Маашик, а также освободить здания Минобороны, генштаба и армейские казармы.

По данным Al-Hadath, сепаратисты уже начали отвод своих сил, несмотря на то, что ранее категорически отказывались это сделать.

Вооруженный конфликт

В январе 2018 года столица Южного Йемена уже переходила под власть ЮПС, и аз-Зубейди объявлял о смещении президента Абд Раббо Мансура Хади, который постоянно находится в Саудовской Аравии. В среду ЮПС снова потребовал отстранить от власти главу государства, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Правительство Йемена обратилось к соседним Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за последствия междоусобицы на сепаратистов.

До объединения северной и южной частей Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене, где у власти находилась Йеменская социалистическая партия.

С 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в чьих руках находится столица Сана и северные провинции, и войсками Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции.