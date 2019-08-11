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Кризис на Украине

В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника

В Народной милиции провозглашенной республики считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, на котором была установлена граната. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

"Сегодня в 11:10 нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный БПЛА, несший на себе гранату ВОГ-17", - цитирует сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.

По данным пресс-службы, украинская армия пыталась провести беспилотник на территорию республики. В Народной милиции считают, что основной целью киевских силовиков был мирный населенный пункт Ленинское.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР. Тем не менее, 31 июля на встрече в Минске участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины констатировали значительное улучшение обстановки в зоне конфликта с введением 21 июля режима прекращения огня и договорились продолжить решение наиболее насущных проблем урегулирования.

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УкраинаКризис на Украине
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