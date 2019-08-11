Аэропорт около Триполи прекратил работу после обстрела

ТАСС, 11 августа. Работа служб ливийского аэропорта Митига близ столицы страны Триполи приостановлена в воскресенье после обстрела его территории несколькими реактивными снарядами. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

По ее информации, "утром в воскресенье территория аэропорта подверглась обстрелу реактивными снарядами". "Воздушное сообщение прекращено до особого уведомления", - говорится в заявлении администрации.

Как передал новостной портал Afrigatenews, несколько снарядов, выпущенных одной из вооруженных группировок, действующих в этой местности, упало в технической зоне Митиги. О возможных жертвах атаки или нанесенном материальном ущербе данных пока нет.

Эта воздушная гавань стала использоваться для сообщения Ливии с внешним миром после того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи.

Обстрел Митиги стал третьим зафиксированным в воскресенье случаем, который противоборствующие в Ливии силы рассматривают как нарушение противоположной стороной объявленного ими перемирия на время главного мусульманского праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения, Курбан-байрам). Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, как и соперничающее с ней Правительство национального согласия (ПНС), которое возглавляет Фаиз Сарадж, обвиняют друг друга в неисполнении принятых обязательств по поддержанию режима прекращения огня на время Ид аль-Адха.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.