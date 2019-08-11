СМИ: у мечети в Стокгольме усилены меры безопасности после стрельбы в пригороде Осло

СТОКГОЛЬМ, 11 августа. /ТАСС/. Полиция Стокгольма усиливает меры безопасности вокруг местной мечети во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрама на фоне стрельбы в мечети в пригороде Осло Беруме, произошедшей в минувшую субботу. Об этом в воскресенье сообщает телеканал TV4 .

"Сегодня мы осуществляем дополнительное наблюдение и уделяем особое внимание этому району. Все приходящие в мечеть должны чувствовать себя в безопасности", - заявил инспектор столичной полиции Улоф Алюнд.

"Я надеюсь, что государство предоставит лучшие возможности для обеспечения безопасности. Речь может идти о камерах наблюдения и большем внимании. Возможно, об охранниках на отдельных праздниках", - отметил председатель Союза мусульман Швеции Тахир Акан в интервью Шведскому радио. Он особо подчеркивает, что его единоверцы обеспокоены событиями в Норвегии.

В минувшую субботу около 17:30 мск в мечети Исламского центра аль-Нур произошла стрельба, пострадал один человек. Стрелок-одиночка, молодой подданный Норвегии, был задержан на месте происшествия. По сообщению норвежских СМИ, которые подтвердила полиция, примерно за два часа до этого "человек с тем же именем, что и подозреваемый в стрельбе", разместил в социальных сетях пост, в котором восхваляет теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча в марте этого года, в результате которого погибли 50 человек.

Через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело родственницы стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения.