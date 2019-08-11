СМИ: глава Йемена обвинил Иран в подрыве стабильности на юге и в северных районах страны

ТАСС, 11 августа. Йеменский президент Абд Раббо Мансур Хади обвинил Иран в деструктивных действиях по отношению к Йемену и подрыве стабильности на юге и в северных регионах страны. Такую точку зрения, как передал телеканал Al Arabiya, он высказал во время переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, которые состоялись в воскресенье в Эр-Рияде.

По мнению президента, "целью иранского проекта на севере Йемена и на юге страны является подрыв безопасности и в самом Йемене, и в регионе". В то же время Хади заметил, что, по его убеждению, сотрудничество с Саудовской Аравией помогает йеменским властям "противостоять этим планам Тегерана".

В настоящее время северо-западные провинции Йемена находятся под контролем отрядов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), поддержку которым оказывает Иран. Вооруженное противостояние хуситов с правительственными войсками продолжается с августа 2014 года, а в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Несколько дней назад в экономической столице страны Адене на юге Йемена вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия в противном случае пригрозила применить военную силу.

По предварительным данным ООН, в результате столкновений, начавшихся в Адене 8 августа, 40 человек были убиты, 260 получили ранения.

До объединения северной и южной частей Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене, где у власти находилась Йеменская социалистическая партия.