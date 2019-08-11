CNN: восемь магазинов Walmart стали объектами угроз расправы в США за неделю

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Не менее восьми магазинов американской торговой сети Walmart могли в течение этой недели стать местом массового расстрела людей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN .

Он обобщил данные властей о ложных тревогах, эвакуациях покупателей и угрозах расправы в том числе в Винтер-Парке и округе Хиллсборо (Флорида), двух городах штата Техас и в двух городах штата Миссури. В Уеслэкоу (штат Техас) мать привела в полицейский участок 13-летнего сына, который разместил на своей странице в Facebook послание угрожающего характера и тем самым 7 августа вынудил приостановить работу магазина Walmart на день. Мальчику предъявлены обвинения в террористических угрозах, он помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних.

"Мы относимся к угрозам серьезно и обеспечиваем дополнительную безопасность, как положено. Мы продолжим помогать федеральным и местным органам власти в проведении расследований, призванных выявить источник и достоверность угроз", - приводит телекомпания заявление официального представителя Walmart Лорензо Лопеса. Как сообщалось на этой неделе, эта крупнейшая американская торговая сеть решила отказаться от демонстрации на витринах видеоигр, содержащих сцены жестокости и насилия. Однако продажа огнестрельного оружия в Walmart продолжится.

В США в последние дни уделяют особое внимание сообщениям об угрозах расправы и появлении вооруженных людей в общественных местах. Это связано в том числе с трагедиями, которые произошли на прошлой неделе. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.