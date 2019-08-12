Госдеп: США и ряд других стран готовы помочь ООН следить за соблюдением перемирия в Ливии

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. США, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Франция готовы помогать ООН следить за соблюдением перемирия в Ливии и пресекать любые попытки его нарушить. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Госдепартаментом совместном заявлении этих стран.

"Мы готовы помочь миссии ООН в деле мониторинга за соблюдением перемирия и пресечения любых попыток его нарушить", - отмечается в документе. В нем содержится призыв ко "всем сторонам [конфликта] в действительности прекратить боевые действия на всей территории Ливии" на время главного мусульманского праздника Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения, Курбан-байрам). "Перемирие должно сопровождаться принятием сторонами мер по укреплению доверия, чтобы проложить путь к устойчивому режиму прекращению огня и возобновить конструктивный и всеобъемлющий диалог", - подчеркивается в заявлении.

"Мы призываем все стороны незамедлительно начать работу над соглашением о прекращении огня и возобновить усилия под руководством специального представителя [генерального секретаря] ООН [в Ливии Гасана Саламе] по выработке прочного политического решения на основе принципов, согласованных в Париже, Палермо и Абу Даби",- говорится в заявлении. США, Великобритания, Италия, ОАЭ и Франция "подтверждают свою твердую приверженность скорейшему и мирному урегулированию ливийского кризиса". "Мы вновь заявляем, что в отношении [ситуации в] Ливии не может быть военного решения, и мы настоятельно призываем все стороны защищать гражданских лиц, нефтяные запасы Ливии, а также ее инфраструктуру", - отмечается в документе.

Страны "самым решительным образом осудили нападение на автоколонну ООН в Бенгази" в субботу. Они призвали " без промедления установить обстоятельства этого ужасного акта", а также личности "тех, кто стоял за ним, и привлечь их к ответственности".

Ситуация вокруг Ливии

В субботу в результате подрыва автомобиля в ливийском городе Бенгази погибли трое сотрудников миротворческой миссии ООН, еще трое ооновцев, а также несколько ливийцев пострадали. После произошедшего Франция запросила проведение экстренного заседания СБ ООН.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). 4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.