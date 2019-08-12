СМИ: прокуратура предъявит обвинения в терроризме стрелявшему в мечети в пригороде Осло

ТАСС, 12 августа. 21-летний мужчина, подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде норвежской столицы и убийстве своей сестры, предстанет в понедельник перед судом, который должен принять решение о помещении его под стражу. Напавшего на мечеть прокуратура намерена обвинить в терроризме, сообщает телеканал NRK со ссылкой на полицию.

По словам адвоката подозреваемого Унни Фрис, ее клиент по-прежнему отказывается давать показания полиции и отрицает свою вину. "В настоящее время он использует свое право не давать показания. Такова текущая ситуация. Посмотрим, как будет дальше", - отметила Фрис.

Изначальное обвинение включало пункты "убийство" и "покушение на убийство". Прокурор полиции Пол-Фредрик Йорт Крабю сообщил телеканалу, что ходатайствовал о проведении судебного слушания за закрытыми дверями из опасений уничтожения доказательной базы, а также из-за того, что подозреваемый до сих пор не дал показания.

Прокуратура просит поместить подозреваемого под арест на четыре недели и полностью изолировать его (запретить посещения, переписку и доступ к материалам СМИ).

Вечером 10 августа в мечети в Беруме, пригороде Осло, произошла стрельба, пострадал один человек. Стрелок-одиночка, подданный Норвегии, был задержан на месте происшествия. По сообщению норвежских СМИ, которые подтвердила полиция, примерно за 2 часа до этого "человек с тем же именем, что и у подозреваемого в стрельбе", разместил в социальных сетях пост, в котором восхваляет теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча, в результате которого погибли 50 человек.

Через несколько часов после нападения на мечеть сотрудники правоохранительных органов Норвегии обнаружили тело сестры стрелка в одном из расположенных недалеко от мечети домов в Беруме.