Устроившего стрельбу в норвежской мечети арестовали на месяц

ТАСС, 12 августа. Суд заключил под стражу открывшего в субботу стрельбу в мечети близ Осло 21-летнего Филипа Мансхауса. Как сообщает в понедельник телеканал NRK, мужчина арестован на месяц.

Две недели он будет находиться в полной изоляции, на весь срок для него будет действовать запрет на переписку и посещения.

Мужчина обвиняется в убийстве и совершении теракта. До начала заседания обвиняемый заявил, что хочет позволить журналистам вести съемку. Кадры телетрансляции свидетельствуют, что в зале суда Мансхаус появился с синяками и ссадинами на лице и шее. Позже суд закрыл двери для прессы. По словам адвоката Унни Фриеса, стрелок не признает своей вины и требует освобождения.