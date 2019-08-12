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Устроившего стрельбу в норвежской мечети арестовали на месяц

Две недели 21-летний Филип Мансхаус будет находиться в полной изоляции

ТАСС, 12 августа. Суд заключил под стражу открывшего в субботу стрельбу в мечети близ Осло 21-летнего Филипа Мансхауса. Как сообщает в понедельник телеканал NRK, мужчина арестован на месяц.

Две недели он будет находиться в полной изоляции, на весь срок для него будет действовать запрет на переписку и посещения.

Мужчина обвиняется в убийстве и совершении теракта. До начала заседания обвиняемый заявил, что хочет позволить журналистам вести съемку. Кадры телетрансляции свидетельствуют, что в зале суда Мансхаус появился с синяками и ссадинами на лице и шее. Позже суд закрыл двери для прессы. По словам адвоката Унни Фриеса, стрелок не признает своей вины и требует освобождения.

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Норвегия
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