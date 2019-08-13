Разминирование у моста в Станице Луганской планируют завершить до 16 августа

ЛУГАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты МЧС Луганской народной республики (ЛНР) планируют завершить работы по разминированию местности у моста в районе Станицы Луганской до 16 августа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Работы по разминированию планируются до 16 августа - сотрудникам МЧС осталось отработать около 25% территории", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

В пресс-службе добавили, что специалисты на данный момент обследовали один гектар территории, выявили и обезвредили более ста боеприпасов и взрывоопасных предметов. Чаще всего сотрудники МЧС выявляют осколочные боеприпасы и противопехотные мины. В некоторых случаях боеприпасы подрывают на месте, если их транспортировка представляет угрозу для жизни. В ведомстве также уточнили, что разминирование проходит в сложных условиях из-за густых зарослей кустарника.

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе согласовали дорожную карту восстановления моста у Станицы Луганской и 1 августа начали разминирование в этом районе. Пункт пропуска в Станице Луганской - единственный официально работающий на линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец, между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. В начале 2015 года мост был частично подорван украинскими силовиками. В настоящее время движение транспорта по нему невозможно, пешее движение через реку осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.