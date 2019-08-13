Южная Корея требует от Японии раскрыть планы о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

ТАСС, 13 августа. Сеул намерен потребовать у Токио предоставить планы по сливу очищенной воды с атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом во вторник заявил представитель МИД Республики Корея Ким Ин Чхоль на брифинге.

"Безопасность и здоровье наших граждан являются главным приоритетом правительства. В связи с этим мы планируем запросить у Японии раскрыть планы по утилизации отходов", - цитирует агентство Yonhap слова Ким Ин Чхоля. По его словам, южнокорейские власти обращаются с подобным требованием с августа прошлого года. Однако, как подчеркивают в южнокорейском МИД, в Токио ответили лишь тем, что окончательный "план по сбросу воды находится на рассмотрении, о дате его начала сообщат международному сообществу по мере готовности".

Ким Ин Чхоль также подчеркнул, что "Сеул готов вынести вопрос о сливе воды с АЭС на обсуждение стран региона, которые потенциально может затронуть эта проблема".

На данный момент японские власти изучают вопрос о том, что делать с постоянно нарастающим объемом очищенной воды на АЭС "Фукусима-1". Рассматривается, в частности, вариант с частичным сбросом ее в океан после тщательной проверки на безопасность.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех атомных реакторах расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса установок. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.