В Киеве заявили, что у Зеленского есть план по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что у президента страны Владимира Зеленского есть "дорожная карта" по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Все, что касается Донбасса, наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализуется", - сказал он в опубликованном во вторник интервью Би-би-си.

По словам Данилюка, перемирие в зоне конфликта действует, несмотря на продолжающиеся обстрелы. "Если вы сравните количество обстрелов и раненых и погибших [с тем, что было до перемирия], то вы поймете, что ситуация очень сильно отличается", - добавил он.

Секретарь Совбеза отметил, что команда Зеленского работает над встречей лидеров Украины, России, Германии и Франции. "Если никакого ответа нет, это может превратиться просто в рутину. Нам всегда нужно иметь скоординированные внутренние и внешние действия", - сказал он.

Данилюк подтвердил информацию о том, что в сентябре готовится форум в Мариуполе, на котором планируется привлечь внимание инвесторов к развитию Донбасса. "Позиция Зеленского в том, что в любых действиях должен быть результат. Только информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию. В регион нужно привлекать инвестиции: в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы - для этого нужны деньги", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что с руководством Всемирного банка обсудил аспекты, связанные с возможным участием банка в проектах в Донбассе. "Если другие будут вкладываться, то в Донбассе будет достигнута критическая масса изменений", - считает Данилюк.