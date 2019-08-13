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Мирзиёев ввел безвизовый режим для въезда в Узбекистан еще для граждан 20 стран

С 2020 года в общей сложности граждане 85 стран смогут 30 суток находиться в Узбекистане без виз

ТАШКЕНТ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в Узбекистан без визы сроком на 30 суток смогут въехать граждане еще 20 стран, в основном из Центральной Америки. Об этом во вторник сообщил вице-премьер правительства республики Азиз Абдухакимов, который уточнил, что в настоящее время в республику без виз могут на 30 суток въехать граждане 65 стран.

"На пространстве СНГ Узбекистан будет второй после Грузии страной с самым либеральным визовым режимом, с будущего года в общей сложности граждане 85 стран смогут 30 суток находиться в нашей республике без виз", - сказал Абдухакимов на пресс-конференции. По его словам, сейчас граждане еще 77 стран могут приезжать в Узбекистан по электронной визе.

Как отметил вице-премьер, безвизовый режим действует в течение 30 суток, до истечения этого срока иностранный гражданин обязан покинуть территорию республики. Превышение срока безвизового режима является нарушением законодательства и влечет административную ответственность.

Как сообщалось ранее, с середины 2018 года в Узбекистане действует безвизовый на пять суток режим для транзитных пассажиров из 100 стран.

Теги
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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