Отстраненный от минских переговоров представитель Киева признал разногласия с Зеленским

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Отстраненный во вторник от обязанностей представителя Киева в политической подгруппе контактной группы Роман Бессмертный считает, что причиной его увольнения стали разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

"Что касается увольнения, тут тайны нет, [причина] - это моя публичная позиция, и это позиция касательно тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе, - сказал в эфире украинского "24 канала" Бессмертный. - Если взять всю историю за последние месяцы, то я честно, открыто говорил: тут надо действовать так, тут так".

В частности, Бессмертный считает, что власть приняла неправильное решение, отказавшись от военного парада в Киеве по случаю Дня независимости Украины 24 августа. Не согласился Бессмертный также с решением Зеленского позвонить президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, у Зеленского "осознанное убеждение", что "Путин в этой ситуации может быть союзником".

"Не надо звонить Путину, надо действовать <...> Армия ждет команды", - заявил Бессмертный.

Он также сообщил, что после своего назначения на должность 9 июля подготовил некий "проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в этой войне". "И я должен был на днях презентовать его в контактной группе", - добавил он.