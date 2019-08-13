Группа Лимы осудила власти Венесуэлы из-за лишения иммунитета оппозиционных депутатов

ТАСС, 14 августа. Страны, входящие в Группу Лимы, выступили с осуждением в адрес властей Венесуэлы после того, как Конституционная ассамблея (КА) постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Боливарианской Республики "за измену родине". Об этом говорится в заявлении организации, которое распространил во вторник перуанский МИД.

"Отмена парламентского иммунитета четырех членов Национальной ассамблеи является новым примером явного нарушения всех демократических норм, а также верховенства закона и конституции Венесуэлы. Группа Лимы призывает международное сообщество потребовать прекращения этих провокационных и отчаянных действий незаконного режима", - говорится в заявлении.

Представители организации добавили, что "категорически отвергают угрозы нелегитимной Конституционной ассамблеи вразрез с положениями конституции провести досрочные выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы, которая является единственной законной и демократически избранной властью", а подобные действия руководства Боливарианской Республики представляют собой "открытый вызов демократии".

В понедельник Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности четырех оппозиционных парламентариев - Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Им были предъявлены обвинения в "измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, нарушении законов и насилии". Глава Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо также сообщил, что не исключает возможность проведения "в скором времени" парламентских выборов. Ранее с инициативой о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею выступал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.