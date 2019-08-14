США обсуждают с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азии

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, руководители стран региона самостоятельно решат, хотят ли они, чтобы на их территории разместили указанные американские вооружения. "Принимать решение на этот счет - это суверенное право лидеров данных государств", - приводит ее слова агентство Associated Press. "Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США", - добавила Томпсон, которая, согласно заявлению Госдепартамента, с 2 по 14 августа посещает Австралию и Новую Зеландию.

Томпсон утверждала, что партнеры и союзники Вашингтона "положительно отреагировали" на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон надеется, что Китай вместе с США и Россией примет участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями. "Мы призываем Китай тоже присоединиться к переговорному процессу", - сказала она.

Госсекретарь США Майкл Помпео в июле в интервью журналистам телеканала Fox News не исключил возможности того, что Вашингтон развернет новые ракеты средней дальности в Азии. Агентство отмечает, что в число стран, на территории которых могут разместить данные вооружения, входят Япония, Южная Корея и Австралия. Представители Китая ранее заявляли, что Пекин примет ответные сдерживающие меры, если это произойдет.

МИД РФ 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.