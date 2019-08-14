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В Вашингтоне обеспокоены ракетными пусками КНДР

Вашингтон продолжит критиковать Пхеньян за проводимые испытания, отметили в Госдепартаменте

СЕУЛ, 14 августа. /ТАСС/. США обеспокоены запусками ракет в КНДР и будут продолжать критику подобных действий. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телеконференции, выдержки из которой транслировал в среду южнокорейский телеканал KBS.

"Мы обеспокоены развитием ситуации с ракетами и продолжим критиковать Пхеньян за их испытания. Мы продолжаем работу с партнерами и союзниками в рамках санкций Совета Безопасности ООН с тем, чтобы кампания давления на Северную Корею продолжалась", - сказала она.

Томпсон также отметила, что США продолжат диалог с КНДР и надеются, что ее лидер Ким Чен Ын выполнит данные им обязательства по денуклеаризации. Заместитель госсекретаря выразила уверенность в том, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова вернутся к обсуждению. "Мы хотим, чтобы переговоры произошли. Мы ведем обсуждение на рабочем уровне и уверены в том, что президент [Трамп] и председатель Ким [Чен Ын] снова встретятся", - подчеркнула она.

10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные северокорейскими военными.

Теги
СШАКНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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