Путин посетит Финляндию с рабочим визитом 21 августа

ТАСС, 14 августа. Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Финляндию в среду, 21 августа 2019 года по приглашению президента республики Саули Ниинистё. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении правительственной канцелярии.

"Президент Ниинистё и президент Путин проведут официальные переговоры в президентском дворце. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудят региональные и международные вопросы", - отмечено в сообщении.

После обсуждения президенты проведут совместную пресс-конференцию. Визит завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна.

Главы государств в последний раз встречались на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года.

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