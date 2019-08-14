Депутатская группа утвердила план подготовки к заседанию новой Рады

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных депутатов провела второе заседание и утвердила план работы двух подгрупп, которые займутся наработкой рекомендаций по составу и структуре комитетов Рады, а также организации первого заседания парламента 9-го созыва. Заседание группы в среду состоялось под председательством лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, которая набрала больше всего голосов на внеочередных парламентских выборах.

В частности, был согласован персональный состав подгрупп, а также их координаторов. Как пояснил Разумков, первая подгруппа (по организационным вопросам) рассмотрит предложения о количестве комитетов, их названиях, а также предметах ведения. Вторая подгруппа (по подготовке первого заседания Рады 29 августа) рассмотрит вопросы порядка организации принятия присяги новоизбранными депутатами, определения перечня гостей на торжественное заседание Рады, а также о размещении депутатов в сессионном зале.

Первое заседание обеих подгрупп состоится 14 августа. Как отметил Разумков, первая подгруппа лишь наработает рекомендации по будущим комитетам. "Это будет проект решения и он будет приниматься на заседании Верховной рады 9-го созыва", - сказал он.

Предварительно запланировано, что очередное заседание подготовительной группы состоится 15 августа. Кроме того, принято решение, что прошедшие в Раду партии предоставят предложения по персональному составу комитетов до 10:00 19 августа, затем этот вопрос будет рассмотрен 20 августа.

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь", занявшее второе место по итогам внеочередных выборов в Верховную раду, настаивает на создании в новом парламенте комитета по делам Донбасса.