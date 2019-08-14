В НАТО назвали небезопасным маневр российского пилота во время инцидента с самолетом Шойгу

ТАСС, 14 августа. Представитель НАТО назвала небезопасным маневр российского истребителя во время происшедшего во вторник инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к группе российских военных самолетов, на борту одного из которых находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя Североатлантического альянса.

"Самолет Ту-214 имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе, - заявил CNN военный представитель НАТО. - Два самолета сопровождения Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами". Представитель НАТО заявил, что истребители альянса F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации.

"После того, как была проведена оценка намерений [российских самолетов], два истребителя F-18 повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели", - цитирует CNN представителя НАТО. - Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом", - заявил представитель Североатлантического альянса. "Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18 потенциально опасной для обоих самолетов ситуации удалось избежать", - утверждал он.

Истребитель НАТО F-18 во вторник попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передал корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства. Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву. Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти.