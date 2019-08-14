Президент Бразилии назвал "бандитами" победивших на праймериз в Аргентине левых кандидатов

ТАСС, 14 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что Аргентину ожидает хаос в случае победы левых сил на предстоящих в этой стране президентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в среду во время выступления на церемонии открытия военного колледжа в штате Пиауи на северо-востоке страны.

"Посмотрите, что происходит сейчас в Аргентине. Аргентина погружается в хаос. Аргентина становится на путь Венесуэлы, потому что по итогам праймериз бандиты, [представляющие] левые силы, начали возвращаться к власти", - сказал Болсонару. Его речь транслировалась в Facebook.

В минувшее воскресенье в Аргентине состоялись праймериз, на которых победу одержал оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за этого политика, выдвигающегося от левых сил в паре с экс-главой государства Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015 гг.), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. Действующего президента правоцентриста Маурисио Макри и его кандидата в вице-президенты Мигеля Пичетто поддержали 32,08% избирателей. После оглашения итогов голосования курс аргентинского песо резко упал по отношению к доллару, обвалился и основной аргентинский биржевой индекс Merval.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.