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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

СМИ: власти Гибралтара 15 августа освободят задержанный иранский танкер Grace 1

Как сообщает газета The Sun, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо удовлетворен тем, что судно больше не будет следовать в Сирию
Танкер Grace 1 AP Photo/Marcos Moreno
Описание
Танкер Grace 1
© AP Photo/Marcos Moreno

ТАСС, 15 августа. Иранский танкер Grace 1, который был задержан властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля, будет освобожден в четверг, 15 августа.

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Об этом сообщила в среду газета The Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо.

По словам собеседников, Пикардо удовлетворен тем, что судно больше не будет следовать в Сирию.

"Нет причины продолжать держать Grace 1 в Гибралтаре, если мы больше не считаем, что оно нарушает санкции против сирийского режима, - заявил источник. - Это как раз тот случай, так что можете ожидать, что завтра [в четверг] оно будет в пути".

Ранее телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на собственные источники проинформировала, что власти Гибралтара освободят задержанный танкер в течение 48 часов. Отмечалось, что танкер будет освобожден в результате юридических и дипломатических усилий иранской стороны.

Теги
ИранВеликобританияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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