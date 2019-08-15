Гуайдо заявил об отсутствии даты возобновления диалога с правительством Венесуэлы

КАРАКАС, 15 августа. /ТАСС/. Дата и формат возможного возобновления переговоров между оппозицией и правительством Венесуэлы пока остаются неизвестны. Об этом заявил в среду Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"Нет ни новой даты, ни нового механизма, равно как нет и старого, - приводит слова политика на своем сайте радиостанция Unión Radio. - Мы будем настаивать на механизмах, которые бы подошли для достижения целей, поставленных венесуэльцами". Гуайдо подтвердил, что в Венесуэлу прибыла норвежская делегация, задача которой заключается в том, чтобы способствовать возобновлению общения между исполнительной властью и ее оппонентами.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве правительства Норвегии. Новый этап диалога 8 июля начался на Барбадосе. Тогда президент Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

На прошлой неделе власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров с оппозицией на Барбадосе. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.