Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полиции

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Полицейские не достигли успеха в попытках вступить в переговоры с человеком, открывшим в среду стрельбу на севере Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщил начальник городской полиции Ричард Росс на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.

"Мы пытаемся вступить в переговоры с этим мужчиной, мы пытаемся объяснить ему, что он может разрешить ситуацию мирным путем. Мы звонили ему много раз, но он не отвечает", - отметил он.

По словам шефа полиции, попытки "повлиять на подозреваемого через его родственников успехом не увенчались". Как отметил Росс, его подчиненные пытаются связаться со стрелком по телефону, по громкоговорителю и иными средствами.

Росс не исключил, что стрелок может удерживать заложников.

События развиваются таким образом, отметил Росс, что он беспокоится "из-за потенциальной ситуации с заложниками".

"Нам необходимо с этим разобраться", - сказал начальник полиции. При этом он не уточнил, идет ли речь о том, что стрелявший может удерживать в заложниках гражданских или двух сотрудников полиции, которые не могут покинуть указанный дом.

Ранее Росс сообщил о том, что двое полицейских оказались заблокированы в доме, в котором находится стрелок.