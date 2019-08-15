Все демонстранты, проводившие акции протеста в аэропорту Гонконга, покинули его

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 августа. /ТАСС/. Все демонстранты, остававшиеся в зале прилета международного аэропорта Гонконга, к четвергу полностью покинули терминал. По свидетельству корреспондента ТАСС, отведенная им зона протеста полностью очищена от антиправительственных плакатов, агитационных листовок и инсталляций.

В среду вечером в зале прилета еще оставалось нескольких десятков активистов, которые спокойно сидели в одной из двух зон, в которых разрешили проведение мирных акций протеста. Они разложили плакаты, в которых принесли извинения туристам за доставленные неудобства с отменой рейсов в предыдущие дни.

В настоящее время ситуация в воздушной гавани остается спокойной после введения ее администрацией специального режима пропуска в здание. Сообщается, что он будет действовать "до дальнейшего уведомления". Согласно информации онлайн-табло, отдельные рейсы в четверг были отменены, но их число крайне невелико. Подавляющее большинство самолетов вылетают по расписанию, стойки регистрации пассажиров работают в нормальном режиме.

По соображениям безопасности администрация аэропорта ввела строгие ограничения на вход в залы вылета и прилета, пропуская в терминал только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа, а также документ, удостоверяющий личность. Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.

В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал вылета, что привело к отмене сотен рейсов. Во вторник вечером полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые взяли в заложники, связали и подвергли избиениям двух человек из материкового Китая, включая журналиста, сочтя их "агентами под прикрытием".

Администрация воздушной гавани на видном месте вывесила постановление Верховного суда Гонконга, который накладывает запрет на проведение демонстраций в любых "несогласованных зонах". Для протестов были выделены лишь две разрешенные зоны, но людей там не наблюдается.