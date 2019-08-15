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Акции протеста в Гонконге

Китай обвинил США в политике двойных стандартов на фоне беспорядков в Гонконге

Власти КНР намерены жестко отстаивать национальный суверенитет

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов поддерживают контакты с радикально настроенными элементами Гонконга, под благовидными лозунгами подстрекая беспорядки в этом специальном административном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг комиссариатом МИД КНР в Гонконге.

"Американские политики перевирают факты, действуют по двойным стандартам, поддерживая контакты с радикально настроенными преступниками и предпринимая безумные антикитайские противозаконные шаги по разжиганию сложной конфликтной ситуации в Гонконге", - отмечается в нем.

По словам официального представителя ведомства, власти Китая намерены жестко отстаивать национальный суверенитет, поэтому любые попытки подобного рода затормозить развитие страны обречены на провал.

Теги
СШАКитайАкции протеста в Гонконге
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