Евросоюз призывает власти Молдавии провести радикальную реформу юстиции

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Европейский союз заинтересован в проведении радикальной реформы юстиции в Молдавии. Об этом заявил в четверг глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в эфире местного телеканала ТВ-8.

"В Молдавии необходимо провести радикальную реформу юстиции", - сказал Михалко, отметив, что это, в первую очередь, касается "структур, которые обеспечивают независимость судей и прокуроров". По его словам, необходимо создать механизмы их проверки подобно тем, которые уже введены в Албании и на Украине. "Судьи и прокуроры проходят через механизм, с помощью которого их оценивают и с точки зрения этики, и с точки зрения неподкупности", - пояснил европейский чиновник, отметив, что проверки должны касаться и имущества блюстителей закона.

"Самое главное, чтобы хватило политической воли это реализовать", - подытожил Михалко.

В прошлом году Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в €100 млн, из которых €60 млн планировалось предоставить в виде кредита, а остальные - в виде гранта. Однако в ноябре 2018 года Брюссель принял решение приостановить выделение макрофинансовой помощи прежнему правительству Павла Филипа, которое контролировала бывшая правящая Демократическая партия. В ЕС отметили, что оно может быть восстановлено только после того, как власти Молдавии продемонстрируют прогресс в реформе юстиции и борьбе с коррупцией.