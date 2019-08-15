Минюст США направил властям Гибралтара запрос на арест иранского танкера Grace 1

ТАСС, 15 августа. Министерство юстиции США подало ходатайство об аресте иранского танкера Grace 1, задержанного властями Гибралтара (заморская территория Великобритании) 4 июля. Как сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на Генпрокуратуру Гибралтара.

"Министерство юстиции США запросило арест иранского супертанкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов до того, как гибралтарское правительство было готово его освободить", - говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на гибралтарское правительство также сообщило, что власти освободили из-под стражи капитана и трех членов экипажа иранского танкера.

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Полиция Гибралтара арестовала капитана этого танкера, старшего помощника и двух членов экипажа. Их содержание под стражей продлено до 15 августа.