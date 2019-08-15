США поддерживают кандидатуру замглавы офиса Зеленского на пост генпрокурора Украины

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор поддержал кандидатуру замглавы офиса президента Руслана Рябошапки на пост генпрокурора страны.

"Генпрокурор играет очень важную роль в работе правоохранительной системы. Не нам решать, кто должен быть на этом посту, но могу сказать, что Рябошапка имеет уважение к себе. Мы его тоже уважаем. Поэтому назначение нового генпрокурора может иметь значительный эффект", - сказал он в интервью "Европейской правде".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Рябошапка рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность генпрокурора страны. Сам Рябошапка позже выразил готовность занять этот пост, а также реформировать это ведомство, упразднив военную прокуратуру.

Президент Зеленский ранее заявил, что после формирования новой Верховной рады на Украине будет назначен новый генеральный прокурор. Президент Украины уже неоднократно вносил в Раду представление на увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко. Со своей стороны тот заявлял, что покинет должность только тогда, когда начнет работу новый парламент.