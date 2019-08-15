Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине. Об этом сообщила организация "Харьковская правозащитная группа".

"Судьи большой палаты Верховного суда более восьми часов находились в совещательной комнате, принимая решение об открытии производства по иску о признании парламентских выборов 21 июля незаконными и отмене их результатов", - говорится в сообщении. В итоге, по данным правозащитной организации, судьи приняли к рассмотрению соответствующий иск об отмене результатов выборов.

Истцом выступил житель Винницы Сергей Щетинин, которой мотивировал свои требования тем, что Конституционный суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, "руководствовался неофициальной версией Конституции", чем было нарушено право граждан на свободное волеизъявление. Указанная редакция Конституции, по данным истца, находится в свободном доступе, но так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях, как того требуют нормы самой Конституции.

Следовательно, по его мнению, действующим сейчас является только вариант Конституции от 28 июня 1996 года, положив руку на экземпляр которой, давали присягу народу Украины все президенты.

В настоящее время полный текст решения Верховного суда в едином реестре отсутствует. По сообщению инстанции, он должен быть опубликован позже.