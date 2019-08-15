В Токио отрицают, что скрывали ошибочный вывоз останков военнопленных из России

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии отрицает, что скрывало факт ошибочного вывоза из Забайкальского края останков, на самом деле не принадлежащих японским военнопленным, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио глава ведомства Такуми Нэмото.

"Мы не объявляли об этом, поскольку находились на этапе проведения внутреннего расследования. Никакой речи о том, чтобы оставить это как есть (без разглашения - прим. ТАСС) не было", - сказал он. По словам министра, проверки по этому вопросу могут занять еще около месяца.

В конце июля телеканал NHK провел расследование и выяснил, что в 2014 году из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии, были вывезены останки 70 человек. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

В результате проведенных экспертиз специалисты пришли к выводу, что в большинстве случаев взятые с фрагментов образцы ДНК однозначно не принадлежит японцам. Другая часть останков, по мнению экспертов, также с высокой долей вероятности не может принадлежать японским гражданам. Экспертные заключения были сделаны в декабре 2017 г. и в августе 2018 г. Однако, с тех пор министерство ничего об этом не сообщало, а останки так и не были возвращены российской стороне.

После капитуляции Токио во Второй мировой войне СССР по договоренности с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тыс. японских военнослужащих. Они были направлены в лагеря, располагавшиеся преимущественно на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчетам правительства Японии, там умерли примерно 55 тыс. человек, причем останки 33 тыс. из них по-прежнему находятся на территории бывшего СССР и Монголии.