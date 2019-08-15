СМИ узнали о льготах, которые Порошенко сохранил за собой после ухода с поста президента

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко после ухода с поста главы государства может продолжить пользоваться рядом льгот, однако конкретный их перечень сформирует новая власть. Как отмечает в четверг издание "Вести", на Украине с 1992 года действует постановление Верховной рады "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", которое пожизненно закрепляет за бывшим первым лицом государства некоторые преференции.

"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (сейчас это 28 тыс. гривен, или более $1 тыс.), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", - сообщает издание. В числе льгот также предоставление государственной охраны экс-президенту, которая, по информации "Вестей", уже приставлена к Порошенко.

Отмечается, к примеру, что третий президент Украины Виктор Ющенко пользуется за счет государства услугами одного советника, двух помощников, повара, двух горничных и двух официантов. В его распоряжении два автомобиля с четырьмя водителями.

Порошенко являлся пятым президентом Украины с 2014 по 2019 год. По итогам очередных выборов главы государства президентский пост занял Владимир Зеленский, 20 мая этого года он принял присягу и вступил в должность.