МИД Киргизии: арест на телеканал Атамбаева наложен не из-за редакционной политики

БИШКЕК, 15 августа. /ТАСС/. Арест на принадлежащий экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву телеканал "Апрель" наложен не из-за проводимой им редакционной политики. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Киргизии.

"Арест на имущество упомянутого телеканала наложен не в силу его редакционной политики, контента телеканала или позиции по отношению к властям. За все время своего существования телеканал "Апрель", несмотря на свою оппозиционную направленность, каким-либо притеснениям или ограничениям не подвергался", - утверждается в заявлении ведомства.

Как отмечается в заявлении, на свободу слова и свободу вещания в республике "никаких ограничений не имеется". "Кыргызская Республика последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, в том числе правам человека, свободе слова и разнообразию СМИ, в соответствии с принятыми обязательствами ОБСЕ", - подчеркивается в заявлении. В нем также сказано, что канал прекратил вещание в связи с решением суда арестовать "имущество владельца телеканала "Апрель", который подозревается в совершении тяжких преступлений".

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 14 августа выразил озабоченность закрытием киргизскими властями телеканала "Апрель".

"Апрель" прекратил вещание 7 августа, в день первой попытки силового задержания подозреваемого в совершении ряда преступлений Атамбаева. Через два дня правоохранительные органы опечатали помещения телеканала и выдворили из них журналистов. Им до сих пор не разрешают попасть в редакцию, хотя расположенные в этом же здании другие СМИ продолжают работать в обычном режиме.

СМИ и журналисты Киргизии, в также ряд международных организаций, в том числе "Репортеры без границ", выразили поддержку коллективу "Апреля" и потребовали возобновить его выход в эфир. 14 августа юристы телеканала подали жалобу в Генеральную прокуратуру и суд Первомайского района Бишкека на действия сотрудников правоохранительных органов, которые опечатали помещения телеканала и не допускают в них журналистов, потребовали восстановить его работу.