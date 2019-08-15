СМИ сообщили про обыски в аэропорту Кишинева и офисе управляющей им российской компании

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Обыски проходят в Кишиневском международном аэропорту и офисе российской компании "Авиаинвест", которая им управляет. Как информирует в четверг телеканал PRO TV, в операции принимают участие сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии, прокуратуры и МВД.

"Спецоперация связана с тремя уголовными делами о служебной халатности, превышении служебных полномочий и незаконном пресечении границы. В них фигурируют как физические лица, так и сотрудники пограничной полиции", - информирует телеканал.

Единственную в Молдавии воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет. Ранее депутаты парламента Молдавии выявили нарушения при сдаче в аренду Кишиневского международного аэропорта российской компании "Авиаинвест" и обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело.