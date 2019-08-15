ЦИК Украины обязал комиссию в Черниговской области уточнить протокол голосования

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) 210-го одномандатного избирательного округа в Черниговской области до пятницы уточнить данные итогового протокола голосования на выборах в Верховную раду. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг.

ЦИК дал такое поручение на основании решения суда, которое вступило в силу. Черниговский окружной административный суд по иску кандидата в депутаты Бориса Приходько обязал ОИК 210-го округа признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате (избирательный участок №740243). По информации истца, в день голосования в этом учреждении проводились записи о выдаче бюллетеней, однако фактически избиратели на этом участке не получали бюллетеней. Кроме того, в список избирателей были включены лица, умершие в 2018-2019 годах.

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение первой инстанции. "С учетом решения Шестого апелляционного административного суда составить уточненный протокол с итогами голосования, который предоставить ЦИК завтра, 16 августа, до 12:00 включительно" - озвучила глава ЦИК Татьяна Слипачук протокольное решение комиссии в адрес ОИК 210-го округа. Ранее ЦИК уже давал поручение этой комиссии уточнить списки избирателей и при необходимости внести правки в итоговый протокол. Кроме того, по решению суда на 33-х избирательных участках этого округа осуществлялся пересчет голосов.

ЦИК Украины должен был завершить подсчет голосов и объявить официальные итоги выборов в Раду до 5 августа включительно. Однако из-за решений судов о необходимости пересчета голосов на 210-м округе внесения уточнений в протокол, а также судебного иска одного из кандидатов в этом округе, комиссия пока не может этого сделать.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.

В целом, партия "Слуга народа" получит 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента. Кроме того, "Оппозиционной платформе - За жизнь" достанется 43 кресла, "Батькивщине" - 26, "Европейской солидарности" - 25, "Голосу" - 20. Представители других партий получат 10 мандатов, самовыдвиженцы - еще 46.