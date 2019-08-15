"Большой брат" будет контролировать работу нового парламента Украины

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Система мониторинга "Большой брат" будет контролировать работу депутатов Верховной рады Украины, избранной по итогам досрочных выборов, состоявшихся 21 июля. Привлечь искусственный интеллект предложил будущий депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия, претендующий на пост главы фракции.

Как сообщил Арахамия в интервью изданию The Babel, тестировать новую систему будут в течение следующих 4-6 месяцев. Таким образом, к конце этого года "Большой брат" уже должен показать первые результаты работы.

Он пояснил, что мониторинг будет базироваться на открытых данных с сайта Верховной рады с целью выявления фактов лоббизма и коррупции. "Там есть раздел с поименным голосованием за каждый законопроект. Эти данные нужно промаркировать по ключевым словам. Например, закон о налогах, сельском хозяйстве или земле. Далее эту информацию анализируют стандартные программы - такие у Microsoft и IBM", - отметил он. В случае, когда члены Рады будут поддерживать "нужные" отдельным депутатам и бизнесменам законопроекты, машина сможет "обнаружить аномалию и оповестить о ней".

Арахамия уточнил, что "Большой брат" - это система информирования. "Это будет общедоступная информация, и ее сможет анализировать кто угодно", - сказал он The Babel.

При этом, если информация о коррупции и лоббизме кого-то из "Слуги народа" подтвердится, в партии планируют вести с такими депутатами "воспитательные беседы". "Если есть существенные доказательства - подавать жалобы в правоохранительные органы. Будем всеми законными методами пытаться это предотвращать, информировать общественность, журналистов-расследователей", - подчеркнул Арахамия.