Нетаньяху: визит конгрессменов США Омар и Тлаиб в Израиль способен навредить стране

ТАСС, 15 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд в его страну двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинки по происхождению Рашиды Тлаиб, способен нанести вред государству. Высказывания премьера цитирует в четверг газета The Jerusalem Post.

"Израиль как активная и свободная демократия открыт к любой критике за одним исключением. По закону, запрещен въезд в страну людей, которые призывают к бойкоту Израиля. Так же поступают и другие демократии, запрещающие въезд лиц, способных им навредить, в том числе и США", - указал Нетаньяху. Он при этом отметил, что "уважает Конгресс США".

"Конгрессмены Тлаиб и Омар являются ведущими активистами, выступающими в Конгрессе за международный бойкот Израиля. Несколько дней назад мы получили детали их поездки, из которых ясно, что они планировали провести кампанию. Ее единственной целью является отрицание легитимности Израиля и усиления бойкота в поддержку глобальной политической кампании Движение за бойкот Израиля", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался в пользу запрета на визит в Израиль Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб. Поводом для жесткой критики в адрес двух законодателей, входящих в так называемое "прогрессивное" крыло Демократической партии, стали их планы поездки на Ближний Восток. Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.