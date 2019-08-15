Лидер демократов в Сенате США призвал Израиль отменить запрет на въезд Омар и Тлаиб

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) призвал власти Израиля отменить решение о запрете на въезд в страну двум членам Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинке по происхождению Рашиде Тлаиб. Соответствующую запись он разместил в четверг на своей странице в Twitter.

"Запрет на въезд членов Конгресса США является признаком слабости, а не силы. Он только навредит отношениям США и Израиля и поддержке Израиля в Америке. Ни одно демократическое общество не должно бояться дебатов. Многие твердые сторонники Израиля будут глубоко разочарованы этим решением, которое властям Израиля следует отменить", - заявил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели сообщил, что власти Израиля не пустят Омар и Тлаиб в страну. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд двух членов Палаты представителей способен нанести вред государству.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп высказался в пользу запрета на визит в Израиль Омар и Тлаиб. Поводом для жесткой критики в адрес двух законодателей, входящих в так называемое прогрессивное крыло Демократической партии, стали их планы поездки на Ближний Восток. Американский лидер при этом выразил уверенность в том, что Израиль "продемонстрировал бы вопиющую слабость" в случае, если бы разрешил приезд политиков.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.