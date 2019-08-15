Посол США в Израиле заявил о поддержке руководства страны не пускать двух членов Конгресса

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 августа. /ТАСС/. Посол США в Израиле Дэвид Фридман поддержал в четверг решение властей еврейского государства не пускать в страну двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившуюся в Сомали, и палестинку по происхождению Рашиду Тлаиб. Соответствующее заявление глава дипмиссии США опубликовал в Twitter.

"Соединенные Штаты поддерживают и уважают решение правительства Израиля отказать во въезде делегации в составе Омар и Тлаиб", - написал посол. Он выразил мнение, что эти два члена Палаты представителей Конгресса США не планировали осуществлять "сбалансированный визит" и обвинил их в том, что они намеревались вести "экономическую войну" против Израиля путем продвижения бойкотов, направленных против израильских интересов.

В четверг заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели сообщила, что власти Израиля не пустят Омар и Тлаиб в страну. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд двух членов Палаты представителей способен нанести вред государству.

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.