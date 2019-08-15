Глава МИД Венесуэлы заявил, что правительство не отказалось от переговоров с оппозицией

КАРАКАС, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы взяло паузу в переговорах с оппозицией, но не отказалось от их проведения. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Президент Николас Мадуро взял паузу, мы не вышли из процесса диалога с представителями венесуэльской оппозиции, которому содействует Королевство Норвегия", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio. Арреаса полагает, что переговоры можно будет возобновить при помощи "переосмысленного механизма" их проведения.

Дата и формат возможного возвращения за стол переговоров представителей оппозиции и правительства Венесуэлы пока остаются неизвестны, заявил в среду Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников Мадуро. Он также подтвердил, что в южноамериканскую республику прибыла норвежская делегация, чтобы способствовать возобновлению общения между исполнительной властью и ее оппонентами.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап диалога 8 июля начался на Барбадосе. Тогда Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

На прошлой неделе власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде общения с оппозицией. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.