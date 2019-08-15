Замминистра обороны Узбекистана: армейские игры поднимают престиж военной службы

ПОЛИГОН ФОРИШ /Узбекистан/, 15 августа. /ТАСС/. Армейские международные игры позволили повысить престиж Вооруженных сил Узбекистана, сообщил журналистам в четверг заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов после "Военно-медицинской эстафеты".

Эстафета стала первым соревнованием Армейских международных игр, которое прошло в этой республике. "Данные соревнования позволили еще больше повысить престиж Вооруженных сил Узбекистана. Кроме этого, данные соревнования позволяют воспитать молодежь в патриотическом духе", - сказал Икрамов.

Также он отметил, что проведение этих соревнований положительно сказываются на престиже государства в целом. "Думаю, что мы и впредь будем участвовать в таких значимых соревнованиях, которые позволяют укрепить дружбу между нашими армиями и наладить эффективное военное сотрудничество между нашими государствами", - подчеркнул узбекский замминистра, добавив, что конкурс получил высокую оценку и от зрителей.

В четверг заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова и Икрамов в торжественной обстановке вручили награды победителям конкурса.

В этом году в "Военно-медицинской эстафете" приняли участие 11 государств. Военнослужащие соревновались в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполняли упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также проходили единую полосу препятствий. По результатам всех дней соревнований на первое место вышла команда Узбекистана, вторыми стали военнослужащие Казахстана, на третью ступень пьедестала поднялись российские военные медики.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 39 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят в десяти странах.