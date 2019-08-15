NYT: спецслужбам США могут снова разрешить анализ перехвата звонков и СМС-сообщений

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Администрация США признала, что отключила на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и СМС-сообщений внутри страны, но попросила Конгресс все равно продлить срок действия закона, санкционирующего использование такой программы. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

Она изложила попавшее в ее распоряжение письмо действующего директора Национальной разведки США Дэниела Коутса, который уходит в отставку 15 августа. "Агентство национальной безопасности (АНБ) вывело из действия программу записи деталей телефонных переговоров и стерло копии подробностей таких звонков, сделанные на основании данных полномочий", - цитирует газета выдержку из письма. "Это решение было принято после анализа ценности данной программы для разведывательных целей, расходов на ее эксплуатацию и оснований для обеспокоенности такими вопросами, как соответствие [законам о неприкосновенности личной жизни] и надежность хранения [персональных] данных", - пояснил Коутс, признав наличие "сложностей в использовании записей <...> в разведывательных целях".

Как пояснила газета, Национальная разведка фактически расписалась в том, что периодически испытывает технические трудности из-за того, что данная программа позволяет американским спецслужбам собирать больше данных, чем они вправе обрабатывать и использовать. Речь идет о составной части программы, созданной еще при президенте Джордже Буше - младшем для тотальной слежки после терактов 11 сентября 2001 года. Существование такой программы предал огласке бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Программа в целом построена на изучении социальных связей между людьми для выявления сообщников лиц, подозреваемых в терроризме.

Аппарат директора Национальной разведки США в мае прошлого года опубликовал доклад, согласно которому АНБ в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдений за гражданами. Это число более чем втрое превысило показатели 2016 года.