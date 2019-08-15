Додон заявил, что хотел бы обсудить с Путиным новый контракт на поставки газа

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Игорь Додон хотел бы в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые условия на поставки газа в республику. Об этом глава республики сообщил в четверг в интервью телеканалу "Молдова 1".

"В конце августа - начале сентября запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Додон, уточнив, что хотел бы "обсудить в том числе все, что касается поставок газа".

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в размере 25% на поставляемый республике газ. По итогам встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума глава Молдавии сообщил о договоренности начать переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.