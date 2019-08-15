Спикер Палаты представителей США призвала Израиль отменить запрет на въезд Омар и Тлаиб

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призвала власти Израиля отменить решение о запрете на въезд в страну двум членам Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинке по происхождению Рашиде Тлаиб. Соответствующее заявление законодателя было распространено в четверг.

"Отказ Израиля разрешить въезд конгрессвумен Тлаиб и Омар является признаком слабости и унижает достоинство великого государства Израиль. Заявление президента [США Дональда Трампа] по поводу конгрессвумен является признаком незнания и неуважения и унижает достоинство поста президента", - сказала она.

Она подчеркнула, что ранее посол Израиля в США Рон Дермер заверял, что страна не станет запрещать въезд ни одному члену Конгресса США. "Это [нынешнее решение] является печальным поворотом, который глубоко разочаровывает. Я надеюсь, что правительство Израиля отметит свой запрет", - добавила Пелоси. Ранее с аналогичным призывом выступил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

В четверг заместитель министра иностранных дел еврейского государства Ципи Хотовели сообщил, что власти Израиля не пустят Омар и Тлаиб в страну. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд двух членов Палаты представителей способен нанести вред государству.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался в пользу запрета на визит в Израиль Омар и Тлаиб. Поводом для жесткой критики в адрес двух законодателей, входящих в так называемое прогрессивное крыло Демократической партии, стали их планы поездки на Ближний Восток. Трамп при этом выразил уверенность в том, что Израиль "продемонстрировал бы вопиющую слабость" в случае, если бы разрешил приезд политиков.

Демократки Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.