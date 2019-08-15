Задержанному замминистра на Украине предъявили обвинение в мошенничестве

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в мошенничестве заместителю министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом сообщил в четверг прокурор Денис Иванов на брифинге.

"Подозрение предъявлено по ч. 4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах"). В пятницу будет решаться вопрос об избрании меры пресечения... Я частично подтверждаю информацию, распространенную в СМИ, что брались средства [Грымчаком] для обеспечение влияния отдельных министерств на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений", - сказал прокурор. Кроме того, "другим вопросом было решение гражданского иска в Верховном суде".

По статье, которую инкриминируют Гримчаку, предусмотрена санкция в виде лишения свободы от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Как сказал Иванов, продолжаются первоочередные следственные действия, в том числе обыски, допросы ключевых свидетелей.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что предъявлено обвинение Гримчаку, а также его "помощнику". "По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа, которая была изъята во время осуществленных обысков", - отметили в ведомстве.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников министерства культуры для принятия заказных решений.

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве добавили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании ведомства нет такой должности.