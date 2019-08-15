В Алжире заявили, что урегулирование кризиса должно произойти через проведение выборов

РАБАТ, 15 августа. /ТАСС/. Урегулирование кризиса и проблем, с которыми в настоящее сталкивается Алжир, должно произойти через проведение президентских выборов. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в четверг министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи.

"Алжирский народ убежден в том, что урегулирование кризиса и проблем, с которыми сталкивается страна, должно произойти через проведение президентских выборов, инклюзивный и конструктивный диалог", - подчеркнул глава ведомства.

"Государство выполняет свои обязательство, используя все свои институты. А нынешнее правительство день и ночь работает над тем, чтобы удовлетворить потребности общества во всех областях", - добавил министр.

Заявление Рабхи прозвучало на фоне продолжающихся уличных акций протеста, участники которых требуют реализации коренных преобразований в политической, социально-экономической сферах жизни страны, борьбы с коррупцией и немедленной отставки представителей нынешнего правящего режима.

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с 22 февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход от власти представителей нынешней правящей элиты.