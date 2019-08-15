Помпео: США готовы выступить посредником в диалоге между Израилем и Ливаном по границе

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США готовы выступить посредником в консультациях между Израилем и Ливаном по вопросам границы, в частности, по морской ее части. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским премьер-министром Саадом Харири.

"Высоко оцениваем заявление премьер-министра Харири о намерении добиться прогресса в возобновлении экспертных консультаций [по границе| и инициировать переговоры по морской границе, - сказал он. - Мы готовы в них участвовать в качестве посредника. Надеемся скоро увидеть содержательные обсуждения этих важных вопросов, решение которых пойдет на пользу Ливану и всему региону".

Помпео подтвердил поддержку деятельности ливанских государственных институтов. "Важно обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность Ливана, что соответствовало бы чаяниям всех ливанцев, - сказал он. - Приветствуем решение премьер-министра взять на себя всю ответственность в вопросах безопасности Ливана. Проведение реформ позволит разблокировать международное содействие ливанской экономике".

Госсекретарь поблагодарил Ливан за создание условий для сирийских беженцев и предоставление им "защиты от режима [Башара] Асада.